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"Пародия на правосудие": реакция на решение суда в отношении Ассанжа

17:52
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Запрет на выдачу в США основателя Wikileaks отменили

Апелляционный суд Англии отменил запрет на выдачу в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Британский судья счёл убедительными гарантии его безопасности, предоставленные американской стороной.

США обещали не применять к Ассанжу "специальные административные меры", а также предоставлять необходимое медицинское и психологическое лечение. До сегодняшнего дня журналиста не экстрадировали, так как сторона защиты настаивала на том, что страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж может пойти на самоубийство в случае его выдачи. Сторона защиты намерена обжаловать решение в кратчайшие сроки. Вашингтон обвиняет Ассанжа в раскрытии государственных и военных секретов. В США ему грозит несколько пожизненных сроков. Возмущение вынесенным вердиктом уже высказали в организации "Репортёры без границ" и в Международной федерации журналистов.

Amnesty International сочла решение суда "пародией на правосудие". А официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее "позорным вердиктом в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля".

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