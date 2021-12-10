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Путин позвонил Лукашенко сразу после заседания совета ЕАЭС

17:01
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений

Телефонный разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета.  

Вопросы экономической безопасности стали темой совещания Путина с членами Совбеза
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Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко сразу по окончании заседания совета ЕАЭС. Как сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, лидеры обсудили наиболее актуальные вопросы отношений двух стран. Лидеры остановились также на ситуации вокруг России и Белоруссии, на возникающих вызовах.

Владимир Путин принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое прошло 10 декабря в режиме видеоконференции. Одной из главных тем стала борьба с коронавирусной инфекцией.

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