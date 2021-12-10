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Академик РАН погиб в ДТП на севере Москвы

17:22
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Иномарка протаранила стоявшие на месте аварии автомобили

Иномарка сбила пенсионера на севере Москвы. Мужчина стоял на проезжей части, возле своего автомобиля, попавшего в ДТП, сообщили в пресс-службе городского главка МВД.

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"9 декабря в 20:37 на Дмитровском шоссе, не доезжая 500 метров до Северо-Восточной хорды, водитель, управляя БМВ 320, совершил наезд на находившегося на проезжей части после мелкого ДТП пенсионера 1938 года рождения", - цитирует сообщение ТАСС.

По данным пресс-службы, после наезда на человека иномарка протаранила стоящие на проезжей части после ДТП автомобили "Шкода Октавия" и "Мазда 6".

Пассажирка БМВ получила травму головы и была госпитализирована. Пенсионер от полученных травм скончался на месте. Выяснилось, что погибший - Борис Кизяев, академик Российской академии наук, получивший 40 свидетельств и патентов на изобретения. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

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