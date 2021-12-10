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Су-30 сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США

17:54
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Российский истребитель не допустил нарушения госграницы

Российский истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США в небе над Черным морем. Он не допустил нарушения российской госграницы.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили "ТВ Центру" в Минобороны.

Накануне в Национальном центре управления обороной России рассказали, что три российских истребителя Су-27 из состава сил ПВО Южного военного округа поднимались в воздух 9 декабря для сопровождения натовских самолетов. Пять воздушных целей, приближающихся к российской границе, были обнаружены над нейтральными водами Черного моря.

Российские истребители сопроводили натовские самолеты над акваторией Черного моря. После того, как иностранные военные самолеты отвернули от российской границы, Су-27 благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы не было допущено.

Видео: Су-27 сопроводили пять натовских самолетов над Черным морем

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