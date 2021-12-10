Часть пенсионеров получат две пенсии перед Новым годом

Об этом сообщили в Пенсионном фонде

Некоторые россияне получат пенсию за декабрь и январь перед Новым годом. Об этом сообщают журналисты издания Ura.ru.

"Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию", - цитирует СМИ слова сотрудника одного из региональных отделений ПФР. При этом люди, получающие пенсию с третьего числа, смогут получить выплаты вовремя, уточнили в фонде.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов рассказал, что в правительстве обсудят законопроект о выплате россиянам 13-й пенсии. "Предлагаю организовать ежегодные выплаты 13-й пенсии для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости. 13-ю пенсию нужно выплачивать для борьбы с бедностью в стране", — написал Миронов в своем Telegram-канале. Лидер справороссов надеется, что дополнительная выплата поможет людям отказаться от кредитов.

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