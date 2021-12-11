За сутки в России выявлено 30288 заражённых коронавирусом

Число инфицированных уменьшается

За сутки в России зафиксировано 30 288 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 9 986 967 человек с COVID-19, умер 288 351 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 3 140 больных, всего в столице 1 981 516 инфицированных, скончались 35 210 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

На этой неделе глава Совета по правам человека Валерий Фадеев на встрече с президентом предложил выдавать QR-коды людям с высокими титрами антител. Фадеев напомнил, что сейчас получить код могут только вакцинированные и переболевшие. Глава СПЧ также предложил предусмотреть посещение рабочих мест с отрицательным ПЦР-тестом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram