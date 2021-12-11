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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 3 тысяч человек

11:55
  • суббота
  • 11 декабря 2021

В России есть заразившиеся омикрон-штаммом

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 584 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 809 074.

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После появления омикрон-штамма учёные делают предположения, что благодаря этой новой мутации коронавируса он станет сезонной болезнью. Если инкубационный период у омикрона будет коротким, а показатели госпитализации и летальности низкими, то пандемия может постепенно сойти на нет.

По данным на 11 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 9 986 967 пациентам, умер с начала пандемии 288 351 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 981 516, в мире более 269 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,2 миллиона человек.

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