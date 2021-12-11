269 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии

В мире распространяется новый штамм

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 269 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,2 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 49,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 796 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,6 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,1 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 10,7 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 9,9 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

Основатель Microsoft Билл Гейтс полагает, что острая фаза пандемии коронавируса завершится в 2022 году и болезнь станет обычным сезонным гриппом. При этом миллиардер обеспокоен в связи с появлением нового южноафриканского штамма омикрон.

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