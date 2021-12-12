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В России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса

11:32
  • воскресенье
  • 12 декабря 2021

Вакцины пока не адаптируют к новому омикрон-штамму

За сутки в России зафиксировано 29 929 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 10 016 896 человек с COVID-19, умерло 289 483 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 2 862 больных, всего в столице 1 984 378 инфицированных, скончались 35 298 пациентов. 

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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Решение об изменении вакцины "Спутник V" под новый штамм коронавируса омикрон будет принято примерно через две недели. За это время в Центре имени Гамалеи проведут тесты по выделению самого вируса. Об этом сообщил разработчик вакцины Александр Гинцбург. По его словам, из всех действующих сегодня вакцин "Спутник V" даёт наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител.

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