В Москве за сутки более 3 тысяч человек вылечились от COVID-19

В больницах освобождаются места

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 494 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 812 568.

Психиатры в очередной раз предупредили, что у пациентов с расстройствами психики после перенесённого коронавируса резко ухудшается состояние. У них могут наблюдаться неврозы и депрессии, панические атаки и даже изменение личности.

По данным на 12 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 10 016 896 пациентам, умерли с начала пандемии 289 483 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 984 378, в мире более 269 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,2 миллиона человек.

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