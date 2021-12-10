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В МИД рассказали, как снизить напряженность в Европе

18:57
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Москва запросила у НАТО ответ

В МИД России попросили НАТО ответить на предложения Москвы по снижению напряженности в Европе. Российские дипломаты ждут "конкретной реакции" от альянса.

Предложения МИД России:

  • отвод районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО;
  • согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности, в первую очередь – в балтийском и черноморском регионах.

Во внешнеполитическом ведомстве убеждены в необходимости возобновить регулярный диалог между военными по линии РФ-США и РФ-НАТО, говорится в сообщении на сайте МИД.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал о мерах в ответ на решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации. Так, Россия приостановила работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Также прекращена работа информбюро альянса и военной миссии связи в Москве. Чтобы контактировать с Россией, организации следует теперь обращаться к российскому послу в Бельгии.

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