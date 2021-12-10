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Карлсен победил в матче за мировую шахматную корону

19:19
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Гроссмейстер выиграл 11-ю партию у россиянина Непомнящего

Мировая шахматная корона осталась у Магнуса Карлсена. 11-я партия матча с россиянином Яном Непомнящим завершилась победой норвежца. Карлсен играл черными фигурами, после этой победы он набрал в матче 7,5 балла и стал недосягаемым для гроссмейстера из России.

Непомнящий проиграл Карлсену в девятой партии за звание чемпиона мира
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Матч за звание чемпиона мира по шахматам стартовал 27 ноября в Дубае. Первые пять партий завершились вничью, в шестой победил Карлсен. Затем норвежец выиграл у Непомнящего восьмую и девятые партии.

Карлсен – шестнадцатый чемпион мира по шахматам. В 2013 году он выиграл матч за обладание шахматной короной у индийца Вишванатана Ананда. Его же норвежец обыграл в 2014 году, а в 2016-м победил россиянина Сергея Карякина. Еще через два года борьбу за титул чемпиона проиграл Карлсену американец Фабиано Каруана, передает "Интерфакс".

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