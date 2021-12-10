Зеленского пересадили на новый Mercedes

Машины кортежа усилили "кенгурятниками"

Президента Украины Владимира Зеленского пересадили на новый автомобиль. У Mercedes, на котором теперь передвигается украинский лидер, обновленный кузов.

Изменения замечены и в других автомобилях президентского кортежа. Минивэны сопровождения усилены противоударными обвесами – так называемыми "кенгурятниками".

Кортеж Зеленского, как сообщалось ранее, усилили после покушения на Сергея Шефира. Машину помощника президента Украины обстреляли под Киевом 22 сентября из автомата Калашникова. Шефир не пострадал, был ранен его водитель.

Теперь количество автомобилей в кортеже украинского лидера увеличено. Кроме того, возросла скорость передвижения, пишет "Газета.ру".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram