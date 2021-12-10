Назначена дата бракоразводного процесса Лепса с Шаплыковой

Супруги расстаются после 20 лет совместной жизни

Хамовнический суд Москвы рассмотрит дело о расторжении брака Григория Лепса и Анны Шаплыковой 20 декабря. Супруги расстаются после 20 лет совместной жизни. Как заявила адвокат Шаплыковой, решение совместное и окончательное.

"Они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение. У Анны и Григория трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием", - заявила Оксана Якимова изданию "СтарХит".

Якимова предполагает, что причина развода – кризис в отношениях, однако уверена, что Лепс и Шаплыкова достойно пройдут это испытание. Возможно, они поймут, насколько дороги друг другу – однако на данном этапе решение обоюдное и твердое.

Вопрос о разделе совместно нажитого имущества и бизнеса между супругами даже не поднимался. Последние несколько лет семья певца жила в просторном загородном особняке в поселке "Коровино". Лепс неоднократно говорил, что построил этот дом для жены и детей.

Сейчас 59-летний Григорий Лепс занят концертами, гастролями и новогодними корпоративами. На мероприятиях и вечеринках артист в последнее время появляется в полном одиночестве. Супруга проводит время на Мальдивах.

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