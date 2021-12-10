"Установить палачей и их хозяев": Муратов предложил создать трибунал против пыток

Нобелевский лауреат планирует собирать данные по всему миру

Нобелевский лауреат мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов предложил создать Международный трибунал против пыток. Выступая с нобелевской речью, журналист назвал дикостью пытки, которые применяются к заключенным и задержанным. Задачей трибунала Муратов видит сбор данных о применении пыток в разных частях света и государствах.

"Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям. Надеюсь, конечно, в первую очередь, на журналистов-расследователей со всего света. Пытки должны быть признаны тяжелейшим преступлением против личности. Кстати, "Новая газета" продолжает выходить и на бумаге. Для того, чтобы нас могли читать и в тюрьмах: там нет интернета", - указал Муратов. Полная версия речи журналиста доступна на сайте Нобелевской премии.

8 октября Муратов стал первым российским журналистом - лауреатом Нобелевской премии мира, а также первым гражданином России, удостоившимся этой награды.

Видео лекции Дмитрия Муратова (смотрите с 01:17:25):

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