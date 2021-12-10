Власти Молдавии депортируют из страны российского политолога

У замдиректора Института стран СНГ Егорова забрали документы

Первого заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова держат в буферной зоне аэропорта Кишинева. У российского политолога забрали документы и объявили о депортации. Причины своих действий представители власти Молдавии не объясняют.

"По прилете, целью которого были медицинские показания, он был задержан на пограничном контроле. После этого его начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР", - приводит слова своего источника ТАСС.

10 декабря стало известно, что молдавские власти не пустили в страну Наталью Нарочницкую. Политолог планировала принять участие в наблюдении за выборами в Приднестровье. Остановили на границе и члена Общественной палаты России Владимира Журавлева.

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