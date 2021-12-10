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Власти Молдавии депортируют из страны российского политолога

20:52
  • пятница
  • 10 декабря 2021

У замдиректора Института стран СНГ Егорова забрали документы

Первого заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова держат в буферной зоне аэропорта Кишинева. У российского политолога забрали документы и объявили о депортации. Причины своих действий представители власти Молдавии не объясняют.

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"По прилете, целью которого были медицинские показания, он был задержан на пограничном контроле. После этого его начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР", - приводит слова своего источника ТАСС.

10 декабря стало известно, что молдавские власти не пустили в страну Наталью Нарочницкую. Политолог планировала принять участие в наблюдении за выборами в Приднестровье. Остановили на границе и члена Общественной палаты России Владимира Журавлева.

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