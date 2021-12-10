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Правительство полностью закрыло въезд в Россию из 9 стран

21:25
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Запрет распространяется и на владельцев дипломатических паспортов

Въезд в Россию иностранцам из девяти африканских стран и Гонконга полностью закрыт. Запрет теперь распространяется и на категории, ранее составлявшие исключения из общего правила. Речь идет, в частности, о владельцах дипломатических паспортов и служебных виз.
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Документ, вносящий изменения в распоряжение от 16 марта 2020 года, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее послабления действовали не только для дипломатов, но и экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад. Теперь же для некоторых государств эти исключения не действуют.

"Ботсвана, Зимбабве, Специальный административный район Гонконг Китайской Народной республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика", - перечисляются в опубликованном распоряжении попавшие под запрет территории. Как ранее пояснили в оперштабе по борьбе с коронавирусом, въезд иностранцев запрещен из-за распространения в этих странах нового штамма инфекции, передает ТАСС.

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