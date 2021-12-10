Российские вирусологи вылетели в ЮАР на самолете МЧС

На борту – мобильная лаборатория

Российские вирусологи вылетели в Южно-Африканскую республику. Специалисты помогут властям ЮАР бороться с коронавирусом. На борт самолета МЧС, отправившегося в Кейптаун, погрузили и мобильную лабораторию.

"В 21:16 самолет МЧС России Ил-76 вылетел по маршруту Раменское-Волгоград-Кейптаун", - говорится в сообщении ведомства.

О помощи в борьбе с эпидемией коронавируса южноафриканский лидер Сирил Рамафоса договорился с президентом России Владимиром Путиным. По поручению главы государства спецборт МЧС Ил-76 доставит в ЮАР, кроме мобильной лаборатории и вирусологов, бригаду эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора и Минздрава России, передает РИА Новости.

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