Зеленский готов провести референдум по вопросу Донбасса

Украинский лидер заявил о поддержке со стороны США

Проведение всеукраинского референдума по Донбассу не исключено, заявил президент Украины. По словам Владимира Зеленского, это не вопрос о статусе территории.

"Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны", — заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

Украинский лидер также предположил, что может быть создан отдельный формат для его прямых переговоров с президентом России по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Зеленский заверяет, что эту идею поддерживают как американские, так и европейские партнеры Киева.

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