Центр Гамалеи получил "омикрон" от зараженных этим штаммом россиян

Двое заболевших недавно прибыли из ЮАР

Российские специалисты получили образец штамма коронавируса "омикрон". Образцы были взяты у заразившихся этой разновидностью инфекции в ЮАР россиян, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы выделили "омикрон" от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа. Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали", - сообщил Гинцбург журналистам.

Как сообщалось ранее, заболевание коронавирусом было выявлено у пассажиров, прибывших рейсом из Южно-Африканской республики. У двоих пациентов подтвердилось заражение "омикроном", передает РИА Новости.

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