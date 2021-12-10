ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Центр Гамалеи получил "омикрон" от зараженных этим штаммом россиян

22:23
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Двое заболевших недавно прибыли из ЮАР

Российские специалисты получили образец штамма коронавируса "омикрон". Образцы были взяты у заразившихся этой разновидностью инфекции в ЮАР россиян, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Российские вирусологи вылетели в ЮАР на самолете МЧС
Врач назвал способ распознать "замаскированный" коронавирус

"Мы выделили "омикрон" от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа. Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали", - сообщил Гинцбург журналистам.

Как сообщалось ранее, заболевание коронавирусом было выявлено у пассажиров, прибывших рейсом из Южно-Африканской республики. У двоих пациентов подтвердилось заражение "омикроном", передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.