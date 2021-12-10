Зеленский перенес дату госпереворота на Украине

Президент уверен, что заговорщики не отказались от своих планов

Граждане Украины не поддерживают идею госпереворота. Тем не менее, заговорщики от своих планов не отказались, уверен украинский президент Владимир Зеленский.

"О таких вещах нельзя говорить. У людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших партнеров, получили сигналы. Думаю, немного изменили свои планы", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

О якобы готовящемся на Украине государственном перевороте украинский лидер заявил 26 ноября. Зеленский во время пресс-марафона рассказал, что заговорщики попытаются захватить власть в стране 1 декабря. А в госпереворот пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова.

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