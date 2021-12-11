На шахте в Кузбассе произошло обрушение кровли

Есть пострадавшие
В Кемеровской области на Таштагольском руднике произошло частичное обрушение кровли. В момент ЧП под землёй находились рабочие.
Всех оперативно вывели на поверхность. Три человека получили различные травмы. Работу шахты приостановили на несколько часов, сейчас предприятие, кроме аварийного участка, функционирует в штатном режиме.
Причиной ЧП могло стать землетрясение, произошедшее в Кузбассе в ночь на 11 декабря. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 2,9, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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