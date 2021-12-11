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Историки и поисковики отметили 80-летие контрнаступления под Москвой

12:47
  • суббота
  • 11 декабря 2021

На ВДНХ прошла научная конференция

На ВДНХ в онлайн-формате прошла научно-практическая конференция "Мы беспощадный путь к Берлину открыли Битвой за Москву".

В мероприятии, приуроченном к 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой, приняли участие специалисты, представители военно-исторических объединений и поисковых движений.

Сначала спикеры представили доклады, в которых привели подробности боев за Москву, а потом прошло публичное обсуждение, сообщает "ТВ Центр".

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