ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские подростки получат по 15 тысяч рублей за испытание вакцины "Спутник М"

13:57
  • суббота
  • 11 декабря 2021

Завершается третий этап

Московские участники клинического испытания вакцины "Спутник М" получат вознаграждение. Подросткам выплатят по 15 тысяч рублей.

Названы сроки начала вакцинации российских подростков от COVID-19
В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, эту сумму получат даже те, кому во время испытаний вводили не вакцину, а плацебо.

Всего в третьей фазе испытаний участвуют три тысячи человек, из которых 600 получили плацебо. Все подростки перед вакцинацией прошли медосмотр, им сделали ЭКГ, ПЦР-тест, биохимический и общий клинический анализ крови, анализ на антитела к COVID-19, на ВИЧ и гепатит, а также общий анализ мочи. В процессе испытания вакцины школьникам делают электрокардиограмму, анализ свёртываемости крови.

Вакцина "Спутник М" произведена на базе "Спутника V", показавшего высокую эффективность и безопасность. В исследовании принимают участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет, не болевшие коронавирусом и не имеющие медицинских противопоказаний.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вакцинация подростков
Вакцинация подростков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.