Московские подростки получат по 15 тысяч рублей за испытание вакцины "Спутник М"

Завершается третий этап

Московские участники клинического испытания вакцины "Спутник М" получат вознаграждение. Подросткам выплатят по 15 тысяч рублей.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, эту сумму получат даже те, кому во время испытаний вводили не вакцину, а плацебо.

Всего в третьей фазе испытаний участвуют три тысячи человек, из которых 600 получили плацебо. Все подростки перед вакцинацией прошли медосмотр, им сделали ЭКГ, ПЦР-тест, биохимический и общий клинический анализ крови, анализ на антитела к COVID-19, на ВИЧ и гепатит, а также общий анализ мочи. В процессе испытания вакцины школьникам делают электрокардиограмму, анализ свёртываемости крови.

Вакцина "Спутник М" произведена на базе "Спутника V", показавшего высокую эффективность и безопасность. В исследовании принимают участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет, не болевшие коронавирусом и не имеющие медицинских противопоказаний.

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