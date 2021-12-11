ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Десятки человек стали жертвами торнадо в США

14:56
  • суббота
  • 11 декабря 2021

В штате Кентукки объявлен режим ЧП

В США мощные торнадо обрушились сразу на несколько штатов. Чрезвычайное положение объявлено в Кентукки. Счет жертв идёт на десятки. В Арканзасе стихия ударила по дому престарелых. Как минимум два человека погибли на месте. Остальные сумели выбраться самостоятельно, многим потребовалась медицинская помощь.
Смертоносный торнадо в Чехии сняли на видео

Сильнейший ветер с дождём бушуют в Мемфисе, штат Теннесси. На небе - вспышки молний, продолжают звучать сирены, предупреждающие о торнадо. Ещё один торнадо накрыл торговый склад в Иллинойсе. Под завалами по разным данным оказались от 50 до 100 человек. На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, юг Европы страдает от сильнейших наводнений. Воспетая Хемингуэем колыбель корриды - испанская Памплона - третий день во власти стихии. Передвигаться по центру города можно лишь на резиновых лодках или в рыбацких сапогах. Большинство жителей, впрочем, предпочитают не рисковать, дожидаясь помощи дома. Спасатели эвакуируют людей и активно откачивают воду с первых этажей зданий.

Наводнение вызвал мощный циклон, который обрушился на Пиренейский полуостров. Переполненные дождевыми водами реки вышли из берегов. Сильнее всего пострадали северные провинции Королевства. Власти Наварры объявили о втором уровне погодной опасности. 10 декабря стало известно о гибели как минимум одного человека: женщина находилась в своей машине, когда транспортное средство накрыл сошедший с холма сель.

Удар стихии на этой неделе ощутила на себе и Италия. Жители сразу нескольких курортных городов могли наблюдать невероятно красивое и одновременно пугающее природное явление: водяной смерч почти вплотную подошёл к берегу. По словам очевидцев, воронка продержалась над морем почти 15 минут, а её диаметр достигал местами около 100 метров.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия Торнадо
Последствия Торнадо
Торнадо
Торнадо
Последствия Торнадо
Последствия Торнадо
Последствия Торнадо
Последствия Торнадо
Последствия Торнадо
Последствия Торнадо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.