Десятки человек стали жертвами торнадо в США

В штате Кентукки объявлен режим ЧП

В США мощные торнадо обрушились сразу на несколько штатов. Чрезвычайное положение объявлено в Кентукки. Счет жертв идёт на десятки. В Арканзасе стихия ударила по дому престарелых. Как минимум два человека погибли на месте. Остальные сумели выбраться самостоятельно, многим потребовалась медицинская помощь.

Сильнейший ветер с дождём бушуют в Мемфисе, штат Теннесси. На небе - вспышки молний, продолжают звучать сирены, предупреждающие о торнадо. Ещё один торнадо накрыл торговый склад в Иллинойсе. Под завалами по разным данным оказались от 50 до 100 человек. На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, юг Европы страдает от сильнейших наводнений. Воспетая Хемингуэем колыбель корриды - испанская Памплона - третий день во власти стихии. Передвигаться по центру города можно лишь на резиновых лодках или в рыбацких сапогах. Большинство жителей, впрочем, предпочитают не рисковать, дожидаясь помощи дома. Спасатели эвакуируют людей и активно откачивают воду с первых этажей зданий.

Наводнение вызвал мощный циклон, который обрушился на Пиренейский полуостров. Переполненные дождевыми водами реки вышли из берегов. Сильнее всего пострадали северные провинции Королевства. Власти Наварры объявили о втором уровне погодной опасности. 10 декабря стало известно о гибели как минимум одного человека: женщина находилась в своей машине, когда транспортное средство накрыл сошедший с холма сель.

Удар стихии на этой неделе ощутила на себе и Италия. Жители сразу нескольких курортных городов могли наблюдать невероятно красивое и одновременно пугающее природное явление: водяной смерч почти вплотную подошёл к берегу. По словам очевидцев, воронка продержалась над морем почти 15 минут, а её диаметр достигал местами около 100 метров.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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