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США передумали выделять Украине дополнительную военную помощь

15:14
  • суббота
  • 11 декабря 2021

Вашингтон ждёт дипломатического решения конфликта в Донбассе

Вашингтон решил повременить с военной помощью Украине. Об этом сообщил американский канал NBC. Администрация Байдена уже зарезервировала для Киева 200 миллионов долларов.
Британия выделит Украине более миллиарда долларов

Официально Белый дом должен был объявить о передаче этих денег еще на прошлой неделе. Однако, как стало известно журналистам, транш решили приостановить, чтобы попытаться урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем, сообщает "ТВ Центр".

По информации телеканала, Киев запросил у заокеанского партнёра системы ПВО, противотанковые ракеты и другие боеприпасы. Но сколько Украине придется ждать обещанного - большой вопрос.

В Белом доме поставку вооружения расценивают как инструмент давления на Москву.

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