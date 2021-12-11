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Польша переживает из-за положения России в мире

18:54
  • суббота
  • 11 декабря 2021

Варшаве не дают покоя сильные позиции Москвы на политической арене

В Польше озаботились положением России в мире. В последние годы наша страна всё увереннее занимает крепкие позиции на политическом треке и это крайне раздражает европейских партнёров и недругов Москвы.

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Премьер-министр Польши призвал Россию решить, будет она с Европой или против неё. Матеуш Моравецкий дал большое интервью изданию La Repubblica.

"Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против неё. Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране", - высказал свою точку зрения польский политик.

При этом он решил на всякий случай перестраховаться и заявил, что Европа не хочет конфликта с Россией. Комментируя недавнюю беседу Владимира Путина и Джо Байдена, Моравецкий сказал, что был бы благодарен президенту США, если этот разговор повлечёт снижение активности России на границе с Украиной и Европой.

Ситуация вокруг Украины в последние дни искусственно нагнетается Киевом и его союзниками. В западной прессе появляются статьи, в которых бездоказательно говорится о подготовке Россией вторжения на Украину. На этом фоне в Чёрное море прибыли несколько американских кораблей, что, по мнению российского Минобороны, стало дестабилизирующим фактором в регионе.

В небе над Донбассом 11 декабря был замечен американский самолёт-разведчик. Раньше над юго-востоком Украины и неподконтрольными Киевом территориями летали исключительно беспилотники.

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