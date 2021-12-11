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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

17:25
  • суббота
  • 11 декабря 2021

Жертвы сами звонят преступникам

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. При этом пострадавшие сами звонят в фейковые колл-центры и сообщают данные своих банковских карт и счетов.
Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Оказывается, мошенники придумали уникальную схему, вынуждая жертву звонить им, рассказала РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.

Мошенники работают так: они присылают гражданам по электронной почте письма с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему – финансовую, юридическую или иную. После чего жертва сама звонит в поддельный колл-центр и сообщают сведения, позволяющие обнулить счета или установить вредоносный софт на телефон или компьютер.

Усовершенствованная схема учитывает, прежде всего, психологию человека: люди больше доверяют тем, кому звонят сами. Эксперты предупреждают, что такой способ дешевле обычного обзвона и советуют не отвечать на подозрительные письма и, тем более, не звонить по указанным в них телефонам.

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