Поклонники заподозрили МакSим в беременности

Сама певица хранит молчание

В звёздной тусовке вот уже несколько недель ходят слухи о том, что, победившая тяжелейший коронавирус певица МакSим, ждёт ребёнка. Сама артистка на эту тему не высказывается, но поклонники заметили, что на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" певица была в подозрительном наряде.

МакSим появилась в Кремлёвском дворце в очень короткой юбке необычного кроя. Многие сделали вывод, что под таким нарядом певица скрывает округлившийся живот. Интересно, что и жесты артистки, прикрывающие живот, могли свидетельствовать о том, что она ждёт малыша.

У МакSим уже есть две дочерни - Александра и Мария. Они родились от разных отцов - звукорежиссёра Алексея Луговцова и бизнесмена Антона Петрова. Сейчас сердце певицы свободно. Во всяком случае, сама она не делает на этот счёт никаких заявлений.

Летом 2021 года МакSим тяжело заболела. У неё был коронавирус, певица долго лежала в коме. Но в гостях у Ивана Урганта через некоторое время после выхода из больницы 38-летняя исполнительница уверяла, что на ней всё заживает, как на собаке.

СМИ писали, что во время болезни у певицы атрофировались мышцы ног. Она с трудом передвигалась, но сейчас, судя по участившимся выходам в свет, её организм постепенно приходит в порядок.

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