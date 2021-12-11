Собянин рассказал о новогоднем украшении Москвы

Столица преобразилась перед праздником
В Москве зажгли новогодние огни. Улицы, площади и парки украсили более четырёх тысяч оригинальных световых конструкций.
Мэр Сергей Собянин в своём блоге отметил, что в самое тёмное время года они дарят тепло и праздничное настроение.
Москву традиционно украшают к Новому году: иллюминация зажигается на центральных улицах и бульварах, а на столичных площадях появляются нарядные ёлки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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