Собянин рассказал о новогоднем украшении Москвы

Столица преобразилась перед праздником

В Москве зажгли новогодние огни. Улицы, площади и парки украсили более четырёх тысяч оригинальных световых конструкций.

Мэр Сергей Собянин в своём блоге отметил, что в самое тёмное время года они дарят тепло и праздничное настроение.

Москву традиционно украшают к Новому году: иллюминация зажигается на центральных улицах и бульварах, а на столичных площадях появляются нарядные ёлки.

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