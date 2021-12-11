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Устроивших драку в подземном переходе помогли найти камеры видеонаблюдения

14:32
  • суббота
  • 11 декабря 2021

Все нарушители задержаны

Московские полицейские задержали участников конфликта в подземном переходе в столице. Ранее в Сети появились кадры, как несколько человек избивают мужчину.

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Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, задержанные оказались уроженцами Кемеровской области. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел.

Разыскать нарушителей закона помогли записи с камер видеонаблюдения. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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