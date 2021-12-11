В Москве умер экс-начальник ГРУ Ладыгин

Ему было 83 года

В Москве скончался бывший начальник Главного разведывательного управления Генштаба Фёдор Ладыгин. В последнее время он тяжело болел.

Как рассказал ТАСС глава аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин, генерал скончался на 84-м году.

Фёдор Ладыгин учился в Академии имени Жуковского, а позднее окончил Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генштаба. После службы в строевых частях и в НИИ РВСН в 1973 году перешёл в ГРУ, руководителем которого был с 1992 по 1997 год.

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