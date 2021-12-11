ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В небе над Донбассом засекли американский самолёт-разведчик

17:37
  • суббота
  • 11 декабря 2021

Раньше такие машины там не летали

В небе над Донбассом летает американский самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint. Об этом сообщает украинское издание "Страна", публикуя скриншот карты полётов ресурса Flightradar24.
Зеленский готов провести референдум по вопросу Донбасса

Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно ведёт радиоэлектронную разведку в районе линии соприкосновения.

Официальных сообщений от силовых ведомств Украины, республик Донбасса и работающих в зоне конфликта наблюдателей ОБСЕ, на этот счёт пока нет.

До настоящего времени в небе над юго-востоком Украины были замечены только высотные беспилотные летательные аппараты RQ-4A Global Hawk. Также украинское Минобороны сообщало о применении турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США
Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.