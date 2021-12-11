В небе над Донбассом засекли американский самолёт-разведчик

Раньше такие машины там не летали

В небе над Донбассом летает американский самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint. Об этом сообщает украинское издание "Страна", публикуя скриншот карты полётов ресурса Flightradar24.

Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно ведёт радиоэлектронную разведку в районе линии соприкосновения.

Официальных сообщений от силовых ведомств Украины, республик Донбасса и работающих в зоне конфликта наблюдателей ОБСЕ, на этот счёт пока нет.

До настоящего времени в небе над юго-востоком Украины были замечены только высотные беспилотные летательные аппараты RQ-4A Global Hawk. Также украинское Минобороны сообщало о применении турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram