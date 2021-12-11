Российскую певицу Mary Gu не пустили на Украину из-за концертов в Крыму

Ей закрыли въезд в страну на три года

Российскую певицу Марию Гусарову, выступающую на сцене под именем Mary Gu, не пустили на территорию Украины. В Киеве у артистки был запланирован концерт. О его отмене по независящим от певицы обстоятельствам Мария сообщила у себя в сториз в Instagram.

Одновременно с этим Госпогранслужба Украины заявила, что её сотрудники не впустили в страну российскую певицу и организатора гастролей из-за посещения ими Крыма. Фамилии попавших в чёрный список артистов в Киеве не сообщили, но, очевидно, что речь идёт именно о Марии Гусаровой.

Сегодня, 11 декабря она прилетела в Киев из Стамбула, чтобы дать единственный концерт. Певицу и её директора не пустили через границу и запретили въезд на Украину на три года.

В чёрном списке лиц, которым запрещён въезд на Украину, сейчас находятся десятки российских деятелей культуры. Среди них – Михаил Боярский, Григорий Лепс, Олег Газманов, Надежда Бабкина и Алёна Апина.

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