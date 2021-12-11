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На стадионе в Самаре во время футбольного матча умер болельщик

19:41
  • суббота
  • 11 декабря 2021

У него остановилось сердце

На самарском стадионе "Солидарность Арена" умер болельщик. ЧП произошло на десятой минуте матча "Крылья Советов" - "Рубин".

У мужчины случился приступ в секторе для зрителей. Судя по всему, у него остановилась сердце, сообщает ГТРК "Самара".

Врачи, присутствующие на матче, не смогли помочь болельщику. До приезда реанимации они начали делать массаж сердца. Причиной смерти стала внезапная остановка кровообращения.

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