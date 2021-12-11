На стадионе в Самаре во время футбольного матча умер болельщик

У него остановилось сердце
На самарском стадионе "Солидарность Арена" умер болельщик. ЧП произошло на десятой минуте матча "Крылья Советов" - "Рубин".
У мужчины случился приступ в секторе для зрителей. Судя по всему, у него остановилась сердце, сообщает ГТРК "Самара".
Врачи, присутствующие на матче, не смогли помочь болельщику. До приезда реанимации они начали делать массаж сердца. Причиной смерти стала внезапная остановка кровообращения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram