В России отмечают День Конституции

В регионах проходят важные мероприятия

12 декабря Россия отмечает государственный праздник - День Конституции. Главный документ страны был принят на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.

Важным событием для жизни всех россиян стали масштабные поправки в основной закон в 2020 году. Всего в Конституцию было внесено 206 изменений, напоминает "ТВ Центр".

Ключевые из них касаются социальных вопросов, в частности, гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий, обеспечивают реализацию принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений.

В этот день по всей стране проходит вручение паспортов юным гражданам. В разных регионах запланированы десятки мероприятий, среди них уроки государственности, тематические конкурсы рисунков и плакатов. Желающие могут попробовать свои силы в написании Всероссийского правового диктанта.

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