ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России отмечают День Конституции

10:01
  • воскресенье
  • 12 декабря 2021

В регионах проходят важные мероприятия

12 декабря Россия отмечает государственный праздник - День Конституции. Главный документ страны был принят на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.
Путин объяснил смысл поправок в Конституцию

Важным событием для жизни всех россиян стали масштабные поправки в основной закон в 2020 году. Всего в Конституцию было внесено 206 изменений, напоминает "ТВ Центр".

Ключевые из них касаются социальных вопросов, в частности, гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий, обеспечивают реализацию принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений.

В этот день по всей стране проходит вручение паспортов юным гражданам. В разных регионах запланированы десятки мероприятий, среди них уроки государственности, тематические конкурсы рисунков и плакатов. Желающие могут попробовать свои силы в написании Всероссийского правового диктанта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Конституция России
Конституция России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.