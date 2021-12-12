Возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией

Их Петербурга в Хельсинки пошли первые поезда
12 декабря снова открыто пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией. В расписание вернулись скоростные поезда Санкт-Петербург- Хельсинки. Ежедневно они будут совершать два рейса.
Для поездки необходимы сертификат вакцинации от коронавируса препаратами, признанными ВОЗ или Европейскими медицинскими регуляторами, или ПЦР-тесты, сообщает "ТВ Центр".
В вагонах будут действовать санитарные меры обеих стран. Перед посадкой пассажирам измерят температуру, а в течение всей поездки нужно использовать маску.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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