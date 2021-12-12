Байден пригрозил России отправкой американских войск в Европу

В США снова обсуждают "российскую агрессию"

Белый дом вновь скорректировал позиции по Украине. Пока Киев ждёт от США военную помощь, Джо Байден объявил, что направлять контингент в страну в случае пресловутого российского вторжения не намерен. А вот нарастить силы в европейских государствах НАТО вполне готов.

Возможные ответы на мнимую агрессию России обсуждают главы МИД на саммите G7. Переговоры по российско-украинской теме в Ливерпуле продолжались весь день. Спектр мнений – от объявления Москвы агрессором и введения новых жесточайших санкций до призывов к диалогу и отказу от нагнетания эскалации, сообщает "ТВ Центр".

За прагматичный подход стоят Франция и, пожалуй, Германия в лице нового главы МИДа. Итоги министерской встречи комментируют, и то пока неофициально, лишь представители американского Госдепа, называя дебаты напряжёнными. Пока сговорились на том, что в случае вторжения российских войск на Украину Москве грозят некие масштабные последствия. Все заверения нашей страны о том, что воевать с Киевом мы не намерены, Запад демонстративно игнорирует.

Обещания помощи украинским партнёрам всё более зыбки. После переговоров Путина и Байдена Вашингтон заморозил предоставление военной помощи стране на двести миллионов долларов. Теперь американский президент открыто заявил: военные США не будут напрямую участвовать в предполагаемом конфликте. Вопрос на эту тему прозвучал в самом конце пресс-конференции, когда глава государства уже собрался уходить.

Я абсолютно ясно дал понять президенту Путину: если он вторгнется на Украину, экономические последствия для его страны будут разрушительными. Мы направим военных в Европу в страны "бухарестской девятки" – те страны НАТО, которые мы обязаны защищать от России.

"Бухарестская девятка" – это государства Восточной Европы, на которые лягут основные проблемы, если Вашингтон, Лондон и Брюссель всё же спровоцируют вооружённый конфликт. Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония явно не хотели бы подобного сценария, но слишком зависимы, чтобы иметь своё мнение.

Запад осторожен и, пока страны G7 согласовывают позиции, ведёт двойную игру: говоря о необходимости политических решений, провоцирует силовой сценарий на Востоке Украины. Накануне, 11 декабря над территорией Донбасса был замечен американский самолёт радиоэлектронной разведки. НАТО усиливает группировку в Чёрном море. А украинская армия нанесла новый удар с беспилотника по ДНР, погибли два человека. Но очередного нарушения Минских соглашений на Западе никто не заметил.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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