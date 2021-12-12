В Европе не стихают протесты из-за новых ограничений

Митинги прошли в Италии и Австрии

Европа вынуждена вводить дополнительные ограничения из-за штамма омикрон. Однако, несмотря на сложность ситуации, протестные настроения во многих странах не утихают.

В Австрии прошли масштабные акции ковид-диссидентов. Только в Вене на улицы вышли больше 40 тысяч человек. Участники требовали отмены действующих мер и обязательной вакцинации. Её планируют начать в феврале.

В Барселоне свыше трёх тысяч человек протестовали против сертификатов об иммунизации. Без этого документа в Каталонии не пускают в рестораны, спортзалы и ночные заведения. Аналогичная демонстрация прошла в Валенсии, сообщает "ТВ Центр".

А в Люксембурге митинг противников антикоронавирусных мер завершился столкновениями с полицией. Демонстранты забрасывали правоохранителей петардами и бутылками, те в ответ применили водомёты. Задержаны десятки человек.

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