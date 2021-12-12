ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Европе не стихают протесты из-за новых ограничений

12:22
  • воскресенье
  • 12 декабря 2021

Митинги прошли в Италии и Австрии

Европа вынуждена вводить дополнительные ограничения из-за штамма омикрон. Однако, несмотря на сложность ситуации, протестные настроения во многих странах не утихают.
Разгневанные ковидными ограничениями европейцы устроили беспорядки

В Австрии прошли масштабные акции ковид-диссидентов. Только в Вене на улицы вышли больше 40 тысяч человек. Участники требовали отмены действующих мер и обязательной вакцинации. Её планируют начать в феврале.

В Барселоне свыше трёх тысяч человек протестовали против сертификатов об иммунизации. Без этого документа в Каталонии не пускают в рестораны, спортзалы и ночные заведения. Аналогичная демонстрация прошла в Валенсии, сообщает "ТВ Центр".

А в Люксембурге митинг противников антикоронавирусных мер завершился столкновениями с полицией. Демонстранты забрасывали правоохранителей петардами и бутылками, те в ответ применили водомёты. Задержаны десятки человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Антиковидные протесты
Антиковидные протесты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.