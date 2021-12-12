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Над США пронёсся самый мощный за всю историю торнадо

13:16
  • воскресенье
  • 12 декабря 2021

Есть многочисленные жертвы

В США в результате серии разрушительных торнадо погибли больше ста человек. Число жертв и пострадавших продолжает расти, под завалами всё ещё остаются люди. Стихия обрушилась сразу на шесть штатов. Самый мощный удар пришёлся на Кентукки. Такого сильного урагана не было за всю историю наблюдений.
Десятки человек стали жертвами торнадо в США

Придорожный указатель " Добро пожаловать в Мэйфилд". Кажется, это единственный объект, уцелевший в провинциальном городке на востоке США. Мощнейший, за всю историю метеонаблюдений ураган, превратил кварталы и улицы Мэйфилда в груды строительного мусора.

Скорость урагана достигала 300 километров в час. Деревянные дома сметало словно спичечные коробки. Рушились и стены из кирпича и бетона. Сметая всё на своем пути торнадо прокатился по шести штатам. Сколько погибших и раненных - власти до сих пор затрудняются сказать. Ясно, что жертв только в Кентукки может быть более ста, сообщает "ТВ Центр".

В Кентукки кровля рухнула на свечном заводе. Из-под завалов спасли 40 человек, судьба ещё 50-ти неизвестна. На фабрике в тот момент находилось больше ста рабочих. Почти столько же в Иллинойсе, где ураган опрокинул на людей складскую стену длиной с футбольное поле. В Арканзасе под обломками дома престарелых, остаются как минимум 20 человек.

В пострадавшие штаты направлены дополнительные подразделения спасателей и нацгвардии. Но этот супер-торнадо может оказаться не последним. На следующей неделе, по прогнозам метеорологов Йельского университета, США нужно готовится к новой волне ураганов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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Последствия торнадо в США
Последствия торнадо в США
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