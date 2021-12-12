В России снижаются темпы заболеваемости коронавирусом

Врачи напоминают о вакцинации

За минувшие сутки в России выявили меньше 30 тысяч новых случаев коронавируса. Этот показатель зарегистрирован впервые с 13 октября, когда наблюдался рост заболеваемости СOVID-19.

Эффективность вакцины "Спутник V" против штамма омикрон проверят в ближайшие 10 дней. Об этом заявили в Центре имени Гамалеи. Врачи напоминают, что прививка по-прежнему лучший способ защитить себя и близких от тяжёлых последствий коронавируса.

Поток больных в красной зоне не прекращается. Врачи сбиваются с ног. На протяжении полугода военные медики помогают коллегам в больницах Тульской области: проводят обследования, делают назначения и обеспечивают круглосуточный контроль за пациентами. Ковид остается верен своей тактике: быстрое развитие симптомов, мгновенное ухудшение.

Врачи госпиталей Пензенской области пригласили в красную зону антипрививочников. В регионе дополнительные койки развёрнуты даже в поликлиниках. Иммунизация - единственная альтернатива больничной койке. Для посетителей с сертификатом о вакцинации открыты практически все двери. В музеи и театры, фитнес-центры и в салоны красоты Ярославской области вход только по QR-кодам, сообщает "ТВ Центр".

Ограничения уже дали свой эффект - кривая заболеваемости остановилась. Что позволило немного ослабить меры. По выходным разрешена работа игровых комнат и детских центров. Однако, успехами могут похвастаться не все регионы. На Южном Урале QR- код по-прежнему - главный документ, как паспорт.

Для поездки из Петербурга в Хельсинки сертификат вакцинации от коронавируса препаратами, признанными ВОЗ или Европейскими медицинскими регуляторами, или ПЦР-тест также обязателен, как и сам билет. 12 декабря после длительного перерыва возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией. В расписание вернулись скоростные поезда Санкт-Петербург- Хельсинки.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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