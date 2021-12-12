Российский самолёт сменил курс из-за неопознанного воздушного судна

Инцидент произошёл над Чёрным морем

Ещё один инцидент с гражданским самолётом произошёл в небе над Чёрным морем. Лайнер, летевший из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден сменить курс из-за неопознанного воздушного судна. Известно, что на борту самолёта были 160 человек.

В ситуации разбирается Следственный комитет. Его глава Александр Бастрыкин запросил соответствующий доклад. Доложить Бастрыкину должен и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павел Выменец, сообщает РБК.

Неделю назад пассажирский самолёт изменил курс из-за самолёта-разведчика США. Инцидент также произошёл над Чёрным морем. Airbus летел из Тель-Авива в Москву, но из-за опасного сближения с ним военного самолёта диспетчер дал команду пилоту резко изменить высоту полёта.

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