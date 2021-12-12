Они перевели Голливуд: кто в 90-х говорил за западных киногероев

Правда ли, что переводчики надевали прищепку на нос?

Известно, что преодолевать языковые барьеры литературным произведениям всегда помогают переводчики. Без них миллионы россиян вряд ли бы оценили, например, голливудские истории.

Лет сорок назад, когда дубляж заграничных фильмов был редкостью, окно в мир согражданам открывали загадочные люди со специфическими голосами.

О них ходили легенды. Их почти никто не видел, зато все слышали.

И даже сегодня, когда в интернете можно найти почти любой фильм в какой угодно русской озвучке, кино из восьмидесятых в одноголосом переводе пользуется большой популярностью.

Почему - разбирался Виктор Прокушев (смотрите видео).

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