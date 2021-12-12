В Кремле рассказали о страданиях США после объявления санкций против России

На эту тему высказался Дмитрий Песков

Невозможно вводить какие-либо ограничения против России и не испытывать страдания самому. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому - невозможно. Это все понимают в мире", - сказал представитель Кремля, рассуждая о возможности новых ограничений.

Песков комментировал недавний разговор по видеосвязи президентов России и США. По словам представителя Владимира Путина, лидеры двух мировых держав общались конкретно, не терпя разночтений. Характер беседы при этом был дружественный.

Во время разговора Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной Минских соглашений и отметил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

В Белом доме после разговора заявляли, что Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию России Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Общение длилось более двух часов в закрытом режиме по защищенному каналу.

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