Новое фото омолодившейся Пугачёвой в замке произвело фурор

Алла Борисовна выглядит на 40 лет

Максим Галкин опубликовал у себя в Instagram свежее фото супруги. Снимок сделан в замке звёздной пары. Алла Борисовна стоит у огромной картины в кружевных чулках и кожаном мини-платье. На вид ей – не больше сорока лет.

Поклонники пришли в восторг от наряда Пугачёвой и посчитали, что она сильно помолодела.

"Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!" – подписал Максим фото жены. Восторженные комментарии посыпались один за другим. Сотни поклонников хвалят 72-летнюю Примадонну.

Хорошо, что уговорил. Красивая Аллочка и нам приятно. Отлично выглядит! Так стильно, модно, молодёжно! Красотка! Классная! Роскошная!

Нашлись и злорадствующие подписчики. Они посчитали, что в таком возрасте Алле Борисовне не стоит так сильно молодиться.

Такими темпами она скоро в ясельную группу пойдёт. Перебор. Смешно выглядит. В 16, 17 это ещё смотрится, но за 70 уже точно только посмеяться. При всём уважении..., но это просто Лолита какая-то. Не Милявская, Набоковская.

Но всё-таки восторженных комментариев Максим и Алла получили больше. Поклонники отмечают, что артистка выглядит моложе своих лет, потому что следит за собой и регулярно обращается к профессионалам за консультациями и помощью.

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