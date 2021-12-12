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В Москве наблюдается редкое атмосферное явление

14:39
  • воскресенье
  • 12 декабря 2021

Оно возникло из-за мороза

12 декабря в Москве наблюдается редкий вид осадков - изморозь. Об этом в у себя в Instagram написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Деревья в столице покрылись "серебром" из-за низкой температуры воздуха и высокой влажности.  В ночь на 12 декабря в московском регионе было до минус 14 градусов, а влажность превысила 90%.

Как пояснил Тишковец, изморозь представляет собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах - ветвях деревьев и кустарников, проводах. Она появляется чаще всего под утро и при низкой температуре и отсутствии прямого солнечного света держится довольно долго.

В северных и восточных регионах изморозь часто становится причиной аварий на электросетях – под тяжестью кристаллов льда рвутся провода и коммуникации.

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