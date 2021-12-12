В Хабаровске две школьницы забили пенсионера до смерти

Они также угрожали полицейским

Чудовищное по своей жестокости преступление произошло в Хабаровском крае. Там две школьницы 13 и 14 лет убили пенсионера, а затем угрожали сотрудникам полиции.

Как пишет у себя в Telegram-канале телеканал РЕН ТВ, две девушки проникли в квартиру пожилого мужчины и избили его. От полученных травм мужчина скончался.

Услышав шум, соседи вызвали полицию. Приехавшим стражам порядка школьницы угрожали убийством: они обещали пустить газ в плите. Полицейским удалось предотвратить взрыв и задержать школьниц.

Одной из задержанных грозит серьёзное наказание, так её возраст соответствует возрасту наступления уголовной ответственности за тяжкие преступления.

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