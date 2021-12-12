Путин направил соболезнования Байдену после разрушительного торнадо в США

Погибли более 100 человек

Владимир Путин направил Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями торнадо.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США", - отмечается в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что в нашей стране разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате торнадо. "Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии", - написал Путин президенту США.

На этой неделе над территориями шести американских штатов пронёсся мощнейший за всю историю наблюдений торнадо. Ураганный ветер разрушил сотни жилых домов, повалил столбы, рекламные щиты и деревья. Только в штате Кентукки погибли, по меньшей мере, сто человек. Ущерб от торнадо до конца не определён.

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