"Большая гуманитарная трагедия": Путин дал оценку событиям 90-х

Президент рассказал о распаде СССР

Президент Владимир Путин воспринял распад СССР как трагедию. Такую оценку событиям 90-х годов глава государства дал в эфире телеканала "Россия-1" в фильме "Россия. Новейшая история".

"Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", - сказал Путин.

Он напомнил, что после подписания Беловежских соглашений страна утратила 40% территории, а 25 миллионов русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего Союза.

"Для них (республик - прим. ред.) это хорошо, наверное, но для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо. Им невозможно было вернуться, воссоединиться со своими родственниками. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения", - сказал президент.

Говоря о жизни в 90-х Путин припомнил, что ему даже пришлось подрабатывать частным извозом на своей "Волге", которую он привёз из Германии. Это был сложный период, тогда многие специалисты и люди с высшим образованием потеряли работу.

"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", - отметил Путин.

СССР был образован 30 декабря 1922 года, а распался 26 декабря 1991 года. На момент распада СССР занимал одну шестую часть суши Земли с населением 293 миллиона человек, второе место в мире по уровню промышленного производства, седьмое место по уровню национального дохода.

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