В Москве расширят географию сервиса "По пути"

Он пользуется большой популярностью

В Новой Москве расширят географию сервиса "По пути". Об этом у себя "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин.

В последнее время сервис набирает популярность, отметил глава города. Жители пяти поселений могут заказать автобус почти к дому. Он везёт пассажиров до станции метро "Прокшино" и станции МЦД "Силикатная".

Автобус можно вызвать через мобильное приложение "Московский транспорт". Стоимость проезда в нём 46 рублей. Автобусы ходят с 5:30 до 23:00.

Поскольку сервис пользуется спросом, город будет расширять его географию в Новой Москве, отметил Собянин.

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