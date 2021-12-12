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В Москве расширят географию сервиса "По пути"

17:27
  • воскресенье
  • 12 декабря 2021

Он пользуется большой популярностью

В Новой Москве расширят географию сервиса "По пути". Об этом у себя "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин.
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В последнее время сервис набирает популярность, отметил глава города. Жители пяти поселений могут заказать автобус почти к дому. Он везёт пассажиров до станции метро "Прокшино" и станции МЦД "Силикатная".

Автобус можно вызвать через мобильное приложение "Московский транспорт". Стоимость проезда в нём 46 рублей. Автобусы ходят с 5:30 до 23:00.

Поскольку сервис пользуется спросом, город будет расширять его географию в Новой Москве, отметил Собянин. 

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Автобусный сервис "По пути"
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